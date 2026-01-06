TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mardin için yapılacak kura çekilişi tamamlandı. Hak sahibi olmak isteyen binlerce başvuru sahibi, kura çekimini canlı yayında veya salonda hazır bulunarak takip etti. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ Mardin kura sonuçları sorgulama ekranı asil ve yedek liste araştırılıyor.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ederken gözler bugün Mardin’de yapılacak çekilişe çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi tamamlandı.

TOKİ MARDİN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mardin kura çekilişi 6 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00'de Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda yapıldı. YouTube üzerinden canlı yayınlanan kura çekimi tamamlandı. Çekiliş sırasında 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Mardin kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı aracılığıyla sonuçlara ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Asil ve yedek hak sahipliği bilgileri, kura tamamlandıktan sonra sistemlere tanımlandı. Hak sahibi belirleme kurası sonuçları kimlik numarası sorgulanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEKLER LİSTESİ

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Mardin için belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi gün içerisinde erişime açıldı. Hak sahipleri, kura sonucunda asil listede yer almaları halinde sonraki süreçte sözleşme ve ödeme takvimine göre işlem yapacak. Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinin işlemlerini tamamlamaması durumunda sırayla çağrılacak.

