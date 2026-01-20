TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon ve Tokat’ta yapılacak kura çekimleri için geri sayım başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, kura tarihleri, saat bilgileri ve sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan 500 bin sosyal konut hamlesinde kura süreci il il devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Trabzon ve Tokat için hak sahipliği belirleme kuraları gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzon’da TOKİ kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekilişi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve noter huzurunda hak sahipleri belirlenecek. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon için toplam 3.734 konutun hak sahipleri bu çekilişle netleşecek. Kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Tokat’ta yapılacak TOKİ kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek. Kura çekimi, 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak.

Tokat genelinde Battalgazi, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerini kapsayan toplam 3.392 konut için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipliği sonuçları resmi kanallar üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden sorgulayabilecek. Ayrıca sonuçlar, e-Devlet Kapısı üzerinden de görüntülenebilecek. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.

