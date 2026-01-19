TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda 13 bin 790 sosyal konutun inşa edileceği Şanlıurfa’da başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahibi belirleme kurasının tarihini ve saatini merak ediyor.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Şanlıurfa genelinde toplam 13 bin 790 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şanlıurfa’da TOKİ kapsamında yürütülen sosyal konut projesinde kura süreci resmen başlıyor. Yoğun başvurunun alındığı projede, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00’de Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ ŞANLIURFA CANLI ÇEKİLİŞ YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Şanlıurfa Toki kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TOKİ canlı yayın sayfası



Kura çekimine fiziki olarak katılım sağlayamayan başvuru sahipleri, çekilişi canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek. TOKİ, kura sürecini resmî YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayımlayarak kamuoyuyla paylaşacak.

ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

Sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile birlikte e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, TOKİ tarafından duyurulacak sözleşme takvimi doğrultusunda işlemlerini tamamlayarak konut sahibi olma sürecine geçecek.

