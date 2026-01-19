9 il daha ev sahibi oluyor! 45 bin kişinin gözü TOKİ’de
500 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri sürüyor. Bu hafta Ş.Urfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun’da 45 bin 909 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ’nin hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da 75 bin 356 konutun kurası çekilmiş oldu.
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Şanlıurfa kura çekiliş tarihi
19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” dedi.
Bakan Kurum: Suriçi, Türkiye’nin şehircilik vizyonuna Konya’dan vurduğumuz mühürdür
Böylece 29 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek. Bugün Şanlıurfa’da 13 bin 790, 21 Ocak’ta Trabzon’da 3.734, Tokat’ta 3.392, 22 Ocak’ta Amasya’da 2.601, 23 Ocak’ta Manisa’da 7.459, Kastamonu’da 2.380, Sivas’ta 3.904, 24 Ocak’ta Aydın’da 6.973, 25 Ocak’ta Giresun’da 1.676 konut için kura çekimi yapılacak