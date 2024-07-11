Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe 2024-2025 maç takviminin 8. haftasında BAY geçecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de fikstür belli oldu. Bugün 14.00'te başlayan Trendyol Süper Lig fikstür sonucuna göre Fenerbahçe'nin hangi hafta bay geçeceği netleşti. İlk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında olurken FB'nin bay geçeceği hafta da Süper Lig fikstürüne göre belli oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken bugün Fenerbahçe'nin 2024-2025 maç takvimi de paylaşıldı. Hafta hafta paylaşılan maç fikstürüne göre FB'nin bay geçeceği gün araştırılıyor.
TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ FİKTÜRÜNE GÖRE FENERBAHÇE HANGİ HAFTA BAY GEÇECEK?
Bugün gerçekleşen fikstür sonucuna göre Fenerbahçe 8. haftada bay geçecek.
FENERBAHÇE MAÇ TAKVİMİ 2024-2025
Süper Lig fikstüründe FB'nin haftalık rakipleri şöyle:
Adana Demirspor
Göztepe (D)
Rizespor (D)
Alanyaspor
Kasımpaşa (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
BAY (8.HAFTA)
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Trabzonspor (D)
Sivasspor
Kayserispor (D)
Gaziantep FK
Beşiktaş (D)
Başakşehir
Eyüpspor (D)
Hatayspor
Konyaspor (D)
Kaynak: Türkiye Gazetesi