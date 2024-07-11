Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe 2024-2025 maç takviminin 8. haftasında BAY geçecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 14:53 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Haber

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Süper Lig'de fikstür belli oldu. Bugün 14.00'te başlayan Trendyol Süper Lig fikstür sonucuna göre Fenerbahçe'nin hangi hafta bay geçeceği netleşti. İlk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında olurken FB'nin bay geçeceği hafta da Süper Lig fikstürüne göre belli oldu.