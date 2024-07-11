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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe 2024-2025 maç takviminin 8. haftasında BAY geçecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig&#039;de Fenerbahçe 2024-2025 maç takviminin 8. haftasında BAY geçecek
Fenerbahçe, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de fikstür belli oldu. Bugün 14.00'te başlayan Trendyol Süper Lig fikstür sonucuna göre Fenerbahçe'nin hangi hafta bay geçeceği netleşti. İlk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında olurken FB'nin bay geçeceği hafta da Süper Lig fikstürüne göre belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken bugün Fenerbahçe'nin 2024-2025 maç takvimi de paylaşıldı. Hafta hafta paylaşılan maç fikstürüne göre FB'nin bay geçeceği gün araştırılıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ FİKTÜRÜNE GÖRE FENERBAHÇE HANGİ HAFTA BAY GEÇECEK?

Bugün gerçekleşen fikstür sonucuna göre Fenerbahçe 8. haftada bay geçecek. 

FENERBAHÇE MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 

Süper Lig fikstüründe FB'nin haftalık rakipleri şöyle:

Adana Demirspor

Göztepe (D)

Rizespor (D)

Alanyaspor

Kasımpaşa (D)

Galatasaray

Antalyaspor (D)

BAY (8.HAFTA)

Samsunspor (D)

Bodrum FK

Trabzonspor (D)

Sivasspor

Kayserispor (D)

Gaziantep FK

Beşiktaş (D)

Başakşehir

Eyüpspor (D)

Hatayspor

Konyaspor (D)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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