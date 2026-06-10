Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) için geri sayım başlarken sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya geçti. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci şimdi sınavın ardından açıklanacak sonuçları ve tercih dönemini merak ediyor. Gözler ''Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS kapsamında adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini erişime açtı. Sistem üzerinden TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar sınava nerede gireceklerini öğrendiler. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? 2026 YKS için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? 2026 YKS için geri sayım başladı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından 2026 yılı üniversite tercih takvimi henüz ilan edilmedi. 2025 yılında YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 1 Ağustos'ta başlamış ve 13 Ağustos'ta sona ermişti.

Bu yıl sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih işlemlerinin de Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile netleşecek.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? 2026 YKS için geri sayım başladı

YKS SINAVI NE ZAMAN?

2026 YKS maratonu 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü uygulanacak. TYT ve AYT oturumları saat 10.15'te başlayacak. YDT ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin açıklamasına göre TYT ve AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YDT oturumunda ise bina girişleri saat 15.30'da sona erecek.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? 2026 YKS için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM 2026 YKS kapsamında sınava katılacak adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. Üniversite sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri 10 Haziran 2026 tarihinde erişime açıldı.

Adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sınava Giriş Belgesi'ne ulaşmak isteyen adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

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