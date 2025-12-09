"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan bir soruyla gündeme gelen Valens Su Kemeri'nin bulunduğu yer, tarihi ve önemi konuşulmaya başlandı. Roma döneminden kalan su kemerinin konumuna ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ATV'de yayınlana Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Hangisi Türkiye'dedir?é sorusu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tac Mahal, Pisa Kulesi, Golden Gate Köprüsü ve Valens Su Kemeri şıkları arasında yarışmacı joker hakkını da kullanarak doğru cevaba ulaştı. Yarışmanın ardından Valens Su Kemeri'nin nerede olduğu merak edilmeye başlandı.

VALENS SU KEMERİ NEREDE?

Valens Su Kemeri, diğer adıyla Bozdağan Kemeri, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor. Tarihi yarımadanın en önemli noktalarından olan Saraçhane bölgesinde bulunan kemer, İstanbul Üniversitesi ile Fatih Camii'nin yer aldığı iki tepe arasında yer alıyor. Günümüzde Atatürk Bulvarı’nın araç trafiği tam olarak kemer ayaklarının altından geçiyor. Bu nedenle yapı hem antik hem modern İstanbul’un kesiştiği nadir örneklerden biri olarak kentin siluetinde varlığını korumaya devam ediyor.

Kemerin bugün ayakta kalan kısmı yaklaşık 921 metre uzunluğunda. Bu uzunluk, orijinal yapının sadece bir bölümünü oluşturmasına rağmen etkileyici görünümünü hala koruyor. Ulaşım hatlarına da yakın olan kemer, tarihi yarımadanın turistik noktalarından biri konumunda. Tarihte su taşımak için inşa edilen bu yapı, günümüzde İstanbul’un yaşayan bir anıtı olarak kenti süslemeye devam ediyor.

VALENS SU KEMERİ TÜRKİYE’DE Mİ?

Valens Su Kemeri Türkiye’de İstanbul’da bulunuyor. İstanbul'un en önemli tarihî miraslarından biri. 4. yüzyılda Roma İmparatoru Valens tarafından tamamlanan bu yapı, Bizans döneminde kente su taşıyan sistemin en kritik parçalarından biriydi. Roma dönemi sonrası Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de onarılarak kullanılmaya devam etti. Bizans'ın erken dönemlerinde yapılmaya başlayan su kemerleri şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılıyordu.

Su taşımacılığı artık bu kemer üzerinden yapılmasa da yapı, tarihi kimliğini koruyarak ayakta kalmayı başarmış nadir eserlerden biri.

Sıkça Sorulan Sorular Valens Su Kemeri’nin diğer adı nedir? Valens Su Kemeri, Bozdoğan Kemeri adıyla da bilinir. İstanbul halkı tarafından en çok bu isimle anılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular Valens Su Kemeri’ne nasıl gidilir? Kemer, İstanbul Fatih ilçesinde Saraçhane bölgesindedir. Vezneciler Metro İstasyonu’na ve Eminönü-Saraçhane güzergahına yakın olduğu için toplu taşımaya rahatlıkla ulaşılabilir.

