TRT 1 ekranlarında Ramazan boyunca her gün yayınlanan Vefa Sultan dizisinin akıbeti netleşti. Final bölümü sonrası yapım ekibinden gelen açıklama, izleyicilerin merak ettiği sorulara cevap verdi.

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Vefa Sultan, Ramazan ayı boyunca ekran yolculuğunu sürdürdükten sonra final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin geleceğine ilişkin yapılan açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

VEFA SULTAN DEVAM EDECEK Mİ?

TRT 1’de yayınlanan Vefa Sultan için izleyicilerin en çok merak ettiği konu yeni sezon ihtimali oldu. Ancak yapım ekibi tarafından yapılan son açıklamalarda dizinin hikayesinin tamamlandığı ve planlanan akış doğrultusunda sona erdiği düşünüldü.

Dizi ekibinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajda,

"Vefa Sultan’ın ikinci sezonu boyunca dualara, gözyaşlarına, umutlara ve vefaya ortak olduk. Bu hikâyeye gönlünü veren siz kıymetli izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Sizler izledikçe bu yol anlam kazandı. Sizler hissettikçe bu hikâye büyüdü. Çünkü bazı hikâyeler yalnızca anlatılmaz… Yaşanır, hissedilir ve kalpte iz bırakır. Unutmayın; vefa yalnızca bir hikâye değil, bir hatıra, bir iz, bir ömürdür. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

VEFA SULTAN FİNAL Mİ YAPTI?

Ramazan ayı boyunca her gün yayınlanan Vefa Sultan, son bölümüyle ekranlara veda etti. Final bölümü, hem hikayenin duygusal tonunu güçlendiren sahneleri hem de karakterlerin tamamlanan yolculuklarıyla izleyicilere veda niteliği taşıdı.

Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı yapım, özellikle manevi temaları ve tarihsel arka planıyla dikkat çekmişti. Şaşmaz'da sosyal medya hesabından karakterine veda mesajı yayımlandı:

Bu fakir, Vefa Sultan’ı, öğrettiklerini, bu yolda yürüdüğüm, koştuğum, birlikte ter döktüğüm dostlarımı böyle bir yolculukta omuz omuza verdiğim yoldaşlarımı hiç unutmama gönüllüsüyüm.. Ne demişti Vefa Sultan; Vefa hatırlamak değil hiç unutmamaktır. Vefa verilen gayreti, gösterilen lütfü unutmamaktır. Veda da vefadan değil midir? Ettiğin kelâm bir kalbe dokunduysa, verdiğin sevgi samimiyetle karşılık bulduysa… Sen gitsen, ben gitsem, bizim hikayemiz bitse ne olur ? Dokunduğumuz nice kalp bizi duayla yad eder ya… Biliriz ki vuslat, sabırla sulanır… Her vuslat bir ayrılık, her ayrılık bir hatıradır. Hatırlayan kalplere şükür... Ve biliriz ki ayrılık da sevdaya dahildir

Yapılan açıklamaların ardından dizinin tamamen final yaptığı düşünüldü. Ancak kesin açıklamalar için yapım ekibinden gelen açıklamalar takip ediliyor.

