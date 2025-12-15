Xioami'nin yeni nesil işletim sistemi HyperOS 2.0, Android 16 tabanlı büyük. bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Peki, Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte güncek takvim....

Xiaomi kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği güncellemeye kısa bir süre kaldı. Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi için hazırlıklar tamamlandı.

Android 16 ve Android 15 tabanlı olarak dağıtılan güncelleme, farklı nesil cihazlar için dikkat çekerken diğer yandan da yenilikler sunuyor.

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte HyperOS 3.0 alacak yeni telefonlar listesi

XİAOMİ HYPEROS 3.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi'nin yeni nesil işletim sistemi HyperOS 3.0, Android 16 tabanlı güncelleme 2025'in son çeyreğinde dünya genelinde dağıtılmaya başlandı.

XIAOMI HYPEROS 3.0 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELECEK?

Xiaomi'nin HyperOS 3.0 güncellemesi, 16 yeni modelde kullanıcılarla bir araya gelecek. Güncelleme alacak modeller şunlardır;

Xiaomi Pad 6 Max: OS3.0.0.2

Xiaomi Pad 6 Pro: OS3.0.0.2

Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.0.1

Xiaomi 13 Lite: EEA OS3.0.0.2, Other regions OS3.0.0.1

Xiaomi Civi 3: OS3.0.0.1

Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.2

Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.1

Xiaomi 12S Pro: Internal Alpha

Xiaomi 12S: Internal Alpha

REDMI K60 Pro: OS3.0.0.3

REDMI Note 13 5G: All regions under stable internal test, Global OS3.0.0.5

REDMI Note 12T Pro: OS3.0.0.2

POCO F5: OS3.0.0.1

POCO F5 Pro: OS3.0.0.1

