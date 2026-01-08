Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları, 9 Ocak Cuma günü için “Yarın okullar tatil mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından art arda yayımlanan uyarılar kuvvetli kar yağışı, fırtına, sert rüzgar, buzlanma ve çığ riskine dikkat çekiyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava şartlarının hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre 9 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Erzincan ve Tunceli’de erken saatlerde etkili olması öngörülen yağışların, gün içinde Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğusu, Siirt’in doğusu, Batman’ın kuzeyi ve Diyarbakır’ın kuzeydoğusuna yayılması tahmin ediliyor. Yer yer 10-20 santimetreye ulaşması beklenen kar örtüsünün, yüksek kesimlerde 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Peki, yarın okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma okullar tatil ilan edildi mi?

Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Meteorolojiden peş peşe fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yayımladığı fırtına ve kuvvetli yağış uyarıları sonrası “yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları devam ederken valilikler tarafından ülke genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. Hava şartlarına göre il bazlı değerlendirmelerin gün içinde yapılması bekleniyor.

9 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar, fırtına ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Valilik kararları beklenirken okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgar hızının yer yer 80-90 kilometreye ulaşabileceği, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklerin oluşabileceği bildirildi.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın 9 Ocak Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gün boyunca rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetinde esebileceği, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

BURSA'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Bursa’da da güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü akşam saatlerine doğru zayıflaması öngörülüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL?

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede sağanak yağış, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz’de kuvvetli rüzgar öne çıkarken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yükseklerinde buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, güney kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve zamanla yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

