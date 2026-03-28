Ara tatilin ardından öğrenciler yaz tatiline geri sayıma başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı hızla sona yaklaşırken, öğrenciler ve veliler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı güncel takvime göre, tatil ve karne tarihleri belli oldu.

Okulların Eylül ayında başlayan yoğun ders temposu, Haziran ayında verilecek büyük ara ile sona erecek. 2026 yılı için belirlenen resmi çalışma takvimi, ara tatillerin ve resmi bayramların tarihlerini de kapsıyor. Bu kapsamda, milyonlarca öğrenci yaz tatiline kaç gün kaldığını ve karne tarihini şimdiden planlayabiliyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak. Böylece yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak. Yaz tatili süresi boyunca öğrenciler, hem dinlenme hem de yaz boyunca sosyal ve kültürel aktiviteler için fırsat bulacak. 28 Mart 2026 itibarıyla yaz tatiline yaklaşık 90 gün kaldı.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, okullarda birinci dönem 8 Eylül 2025’te başlamış ve 16 Ocak 2026’da sona ermişti. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihte tüm öğrenciler karne alarak yaz tatiline girecek.

Eğitim yılı içinde öğrenciler, 10-14 Kasım ve 16-20 Mart tarihlerinde ara tatil yaptı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda resmi tatil olacak. Kurban Bayramı süresince ise 26-30 Mayıs arasında eğitim öğretime ara verilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı bu nedenle okulların önümüzdeki dönem ne zaman açılacağı henüz netleşmedi. Ancak Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında açılacağı tahmin ediliyor.

