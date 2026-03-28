Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayın ardından tutuklandı ve Silivri’deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Kalaycıoğlu’nun olay sırasında 112’yi aramayarak bölgeden uzaklaşması, tutuklanmasına gerekçe gösterildi. Öte yandan şarkıcının cezaevindeki durumuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Feci olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, bu süreçte araları iyi olduğu belirtilen arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istedi.

SALDIRIDA GENÇ FUTBOLCU ÖLDÜ

Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araçta beklerken, çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamera görüntülerinde silahı ateşleyen kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu ortaya çıktı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

“BENİ YOL ÜZERİNDE İNDİRDİLER”

Aleyna Kalaycıoğlu, ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:

"Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap’la konuşmaya başladı ve ‘Kızı rahat bırak’ dedi. Tartışma sırasında Alaattin camdan silahı uzattı, Vahap elini tutunca silah patladı. Sonrasında Alaattin araca geri geldi. Şok geçirdim, panik oldum ve ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."

“KUBİLAY SAF VE TEMİZ BİR ÇOCUKTU”

Eski erkek arkadaşı Canbay aracılığıyla tanıdığı Kubilay Kaan Kundakçı hakkında da konuşan Kalaycıoğlu, “Bildiğim kadarıyla Kubilay’ın sabıkası yoktu, üzerinde silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur” dedi.

OLAYDAN 2 HAFTA ÖNCE TANIŞMIŞLAR

Kalaycıoğlu, Canbay’dan iki hafta önce ayrıldığını, annesi aracılığıyla Kadayıfçıoğlu ile tanıştığını ve ilişkilerinin bu dönemde başladığını belirtti.

Aleyna Kalaycıoğlu

“YEMEK YEMİYOR SÜREKLİ, UYUMAK İSTİYOR”

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç, Kalaycıoğlu’nun cezaevindeki son durumunu paylaştı. Erdinç’in açıklamalarına göre, şarkıcı 16 kişi kapasiteli C4 koğuşunda 80 kişiyle kalıyor.

Mahkumlar dönüşümlü olarak yatak kullanırken koğuşta sık sık kavga çıktığı bildirildi. Ayrıca Kalaycıoğlu’nun yemek yemediği ve sürekli uyumak istediği aktarıldı. İki kez bayıldığı ve revire kaldırıldığı, antidepresan verildiği öğrenildi. Cezaevi avlusu ise sadece 10 adımlık bir alana sahip.

