Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevi günleri… Yemek yemiyor, sürekli uyuyor
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayın ardından tutuklandı ve Silivri’deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Kalaycıoğlu’nun olay sırasında 112’yi aramayarak bölgeden uzaklaşması, tutuklanmasına gerekçe gösterildi. Öte yandan şarkıcının cezaevindeki durumuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Ümraniye'de bir evde çıkan kavgada 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu hayatını kaybetti, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve 6 kişi tutuklandı.
- Olay, müzisyen Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemesi üzerine çıktı.
- Canbay'ın arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önünde çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
- Saldırı sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve diğer 4 kişi tutuklandı.
- Kamera görüntülerine göre silahı ateşleyen kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi.
- Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, çıkan tartışma sırasında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun camdan silahı uzattığını ve Vahap Canbay'ın elini tutunca silahın patladığını belirtti.
- Gazeteci Emrullah Erdinç, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevinde yemek yemediğini ve sürekli uyumak istediğini aktardı.
Feci olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, bu süreçte araları iyi olduğu belirtilen arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istedi.
SALDIRIDA GENÇ FUTBOLCU ÖLDÜ
Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araçta beklerken, çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamera görüntülerinde silahı ateşleyen kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu ortaya çıktı.
“BENİ YOL ÜZERİNDE İNDİRDİLER”
Aleyna Kalaycıoğlu, ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:
"Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap’la konuşmaya başladı ve ‘Kızı rahat bırak’ dedi. Tartışma sırasında Alaattin camdan silahı uzattı, Vahap elini tutunca silah patladı. Sonrasında Alaattin araca geri geldi. Şok geçirdim, panik oldum ve ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."
“KUBİLAY SAF VE TEMİZ BİR ÇOCUKTU”
Eski erkek arkadaşı Canbay aracılığıyla tanıdığı Kubilay Kaan Kundakçı hakkında da konuşan Kalaycıoğlu, “Bildiğim kadarıyla Kubilay’ın sabıkası yoktu, üzerinde silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur” dedi.
OLAYDAN 2 HAFTA ÖNCE TANIŞMIŞLAR
Kalaycıoğlu, Canbay’dan iki hafta önce ayrıldığını, annesi aracılığıyla Kadayıfçıoğlu ile tanıştığını ve ilişkilerinin bu dönemde başladığını belirtti.
“YEMEK YEMİYOR SÜREKLİ, UYUMAK İSTİYOR”
Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç, Kalaycıoğlu’nun cezaevindeki son durumunu paylaştı. Erdinç’in açıklamalarına göre, şarkıcı 16 kişi kapasiteli C4 koğuşunda 80 kişiyle kalıyor.
Mahkumlar dönüşümlü olarak yatak kullanırken koğuşta sık sık kavga çıktığı bildirildi. Ayrıca Kalaycıoğlu’nun yemek yemediği ve sürekli uyumak istediği aktarıldı. İki kez bayıldığı ve revire kaldırıldığı, antidepresan verildiği öğrenildi. Cezaevi avlusu ise sadece 10 adımlık bir alana sahip.