Yeni yılla birlikte tapu işlemleri ve yüksek tutarlı para hareketleri için daha sıkı bir dönem başlıyor. Gayrimenkul alım satımında uzun süredir tartışma konusu olan düşük bedel beyanı ile kayıt dışı para trafiğinin önüne geçilmesi amacıyla hem tapu harçlarına ilişkin yaptırımlar hem de para transferlerine yönelik denetimler genişletiliyor. Milyonluk işlemler artık çok daha yakından izlenecek. Vatandaşlar ''Yeni yılda tapu harçları artacak mı?'' sorgularken konuya ilişkind etaylar da netlik kazandı.

Yeni yılla birlikte tapu işlemleriyle ilgili önemli düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Konut, arsa ve diğer gayrimenkul satışlarında uygulanan tapu harcı oranı için vatandaşlar ''Yeni yılda tapu harçları artacak mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte tapu harçları ve cezaları hakkındaki tüm detaylar...

YENİ YILDA TAPU HARÇLARI ARTACAK MI?

2026 yılında yürürlüğe girecek düzenlemeler tapu harçlarının dolaylı olarak artmasına da neden olacak. Tapu harç oranlarında doğrudan bir zam yapılmazken, harcın hesaplandığı emlak vergisine esas değerlerde yaşanacak yükseliş, ödenecek tutarları ciddi biçimde artıracak.

Yeni düzenleme gerçek satış bedelinin altında yapılan beyanlar için uygulanacak cezalar da ciddi şekilde ağırlaştırıyor. Gayrimenkul satışında tapuda düşük bedel göstererek daha az harç ödeyenlere kesilen vergi cezası 1 Ocak itibarıyla katlanarak artacak.

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye göre 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin en fazla 3 kat fazlası kadar artırılabilecek.

Uzmanlara göre tapu harcı çoğu işlemde belediyelerce belirlenen emlak vergisi değeri üzerinden hesaplandığı için, 2026 yılında yapılacak tapu devirlerinde ödenecek harç tutarı da aynı oranda yükselecek.

Örnek hesaplamalara göre 2025 yılında emlak vergisi değeri 3 milyon TL olan bir konut için toplam tapu harcı 120 bin TL iken, 2026’da bu değer 9 milyon TL’ye kadar çıkabileceği için toplam tapu harcı 360 bin TL’ye kadar yükselebilecek.

İNTERNETTEN TAPU HARCI ÖDEME NASIL YAPILIR?

İnternetten tapu harcı ödeme işlemleri ağırlıklı olarak İnteraktif Vergi Dairesi ve Web Tapu sistemi üzerinden yürütülüyor. https://dijital.gib.gov.tr/hizliOdemeler/tapuHarciOdeme adresi üzerinden tapu harcı ödeme işlemi yapılabiliyor.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN TAPU HARCI ÖDEME

Tapu harcı, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak ödenebiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve kullanıcı şifresi, e-Devlet şifresi ya da Tapu Müdürlüğü tarafından verilen 12 veya 13 haneli e-Tahsilat seri numarası kullanılabiliyor.

Giriş yapıldıktan sonra tapu harcı borcu sorgulanıyor ve çıkan tutar kredi kartı veya banka kartı ile ödeme ekranı üzerinden tamamlanıyor.

