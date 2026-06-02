"Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara İlişkin Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Kılavuzu" kısa bir süre önce yayımlandı. Kılavuzda Yetenek sınavı başvurusu sürecinin ayrıntılarına yer verildi. Peki, Yetenek Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Yetenek Sınavı başvuru süreci ne zaman bitecek?

Yetenek sınavı başvurusu için süreç belli oldu. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre adayların başvuruları, 1-26 Haziran 2026 tarihleri arasında son gün saat 17.00'ye kadar alınacak.

Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

YETENEK SINAVI GRİİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri, 30 Haziran 2026 tarihine kadar alınacak. Yetenek sınavları, 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında okul müdürlüklerince yapılacak.



Merkezî 1. yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler, 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.



Kılavuza göre, ilk yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri ağustos ayında gerçekleştirilecek.



Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.



Kılavuza göre adaylar, okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın en fazla 3 tercih yapabilecek. Ek yerleştirme sürecinde ise yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 okul/alan tercihinde bulunabilecek.



Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak; yerleştirme puanı, yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u esas alınarak hesaplanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası