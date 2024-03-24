Yıllara göre AK Parti İstanbul mitinglerine kaç kişi katıldı?

24 Mart Pazar günü yapılan AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne 650 bin kişinin katıldığı açıklandı. Ardından yıllara göre mitinglere katılan kişi sayıları merak ediliyor. İşte, detaylar...

Bugün İstanbul'da yapılan AK Parti mitingine katılan kişi sayısının geçen yıllara göre düşüş gösterdiği gözlemlendi. Bu nedenle önceki yıllarda yapılan mitinglere kaç kişinin katıldığı merak ediliyor.

24 MART 2024 PAZAR BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 650 bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz burada 1 buçuk milyon kişiye alıştık ama bugün 650 bin kişi var." açıklamasında bulundu.

7 MAYIS 2023 KAÇ KİŞİ KATILDI?

2023 genel seçimleri öncesinde yine Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıklamıştı.

24 MART 2019 KAÇ KİŞİ KATILDI?

2019 yılı yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da yapılan, Cumhur ittifakının Büyük İstanbul Mitingine katılımcı sayısını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 600 bin kişi olarak açıklamıştı.

17 HAZİRAN 2018 KAÇ KİŞİ KATILDI?

2018 Genel Seçimleri öncesi Yenikapı'da yapılan mitinge 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı bildirilmişti.