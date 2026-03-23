"Gel Konuşalım" programına konuk olan Yılmaz Morgül, yıllar sonra ablasıyla ilgili bir itirafta bulundu. Morgül, henüz 17 yaşında evlilik hazırlıkları yapan ablası Perihan Morgül'ün hayatını kaybettiğini ve bunun bir cinayet olduğunu açıkladı.

Morgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var… Ablam sözlendi, evlilik hazırlığı yapıyordu. Evi perdeleri, halıları bunlarla ilgileniyordu. Bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım"

Yılmaz Morgül'den yıllar sonra gelen itiraf... Ablası öldürüldü mü?

24 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

2003 yılında faili meçhul gibi görünen olayın, aslında ablasının sözlendiği kişinin eski eşi tarafından gerçekleştirilen bir cinayet sonucu yaşandığı ve şüphelinin 24 yıl hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

