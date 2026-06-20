2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının başlamasına dakikalar kala gözler bir kez daha oturumların süresine çevrildi. İki günde, üç oturumda tamamlanacak olan YKS'nin ilk oturumu bugün TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu ile başlayacak. İlk gün oturumu için geri sayımını sürdüren üniversite adayları bir yandan da süre bilgilerini kontrol ediyor. Peki, YKS saat kaçta bitiyor? TYT kaç dakikada tamamlanacak?

Binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için başvurularını tamamlayan adaylar, aylar süren hazırlık maratonunu bu hafta sonu TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumla tamamlayacak. İlk oturuma dakikalar kala kılavuzda da belirtilen oturum saatleri yeniden gündemde. Peki, YKS saat kaçta bitiyor? TYT kaç dakikada tamamlanacak?

YKS saat kaçta bitiyor? TYT kaç dakikada tamamlanacak? 2026 YKS süreleri

YKS'NİN İLK OTURUMU TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT bugün saat 10.15'te yapılacak. Bu oturumda adaylara 165 dakika süre verilecek. Sürenin tamamlanmaı ardından TYT oturumu 13.00'te sona erecek.

AYT-YDT OTURUM SAATLERİ

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran Pazar saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran Pazar saat 15.45'te başlayacak ve adaylar 120 dakika boyunca soruları cevaplayacak.

YKS saat kaçta bitiyor? TYT kaç dakikada tamamlanacak? 2026 YKS süreleri

ADAYLARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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