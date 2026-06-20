Chery’den dizel hibrit pick-up: 170 km elektrikli menzil
Chery, dizel hibrit sistemli pick-up modeli Stockman’la dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Modelin detaylı görselleri paylaşıldı.
- Yeni Chery Stockman, 2.5 litrelik çift turbo dizel motoruyla 282 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.
- Modelde üç diferansiyel kilidi ve çoklu arazi sürüş modlarına sahip akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor.
- Aracın batarya paketi ile 170 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili bulunuyor.
- Chery, Stockman'ın sadece içten yanmalı versiyonunun da farklı pazarlarda sunulacağını belirtti.
- Orta boy pick-up, 5.450 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yüksekliğe, 1000 kg yük taşıma ve 3.500 kg çekme kapasitesine sahip.
- Yeni modelin ön satışlarına ve ihracatına 2026'nın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.
Çinli otomotiv devi Chery, yeniş pick-up modeli Stockman’ın görsellerini paylaştı. Merdiven tipi şasi üzerine inşa edilen model, dizel hibrit bir sisteme ve 170 kilometrelik saf elektrikli sürüş menziline sahip.
Seri-paralel çalışan bir şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan yeni Chery Stockman’da 2.5 litrelik çift turbo dizel motorla 282 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.
Ayrıca, farklı yol koşulları için üç diferansiyel kilidi ve çoklu arazi sürüş modlarına sahip akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunacak.
Chery’nin açıklamasına göre bu motor yüzde 47 termal verimlilik seviyesine ulaşırken, arka bölümde yer alan batarya paketi ile 170 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş vadediyor.
Marka farklı pazarlarda aracın sadece içten yanmalı versiyonun da sunulacağını açıkladı.
Orta boy pick-up, 5.450 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yüksekliğe ve 1000 kg yük taşıma, 3.500 kg çekme kapasitesine sahip.
MARKANIN İLK HEDEFİ KÜRESEL PAZARLAR
Marka, yeni pick-up modeliyle segmentindeki küresel Pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni modelin ön satışlarına ve ihracatına 2026'nın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.