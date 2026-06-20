Chery, dizel hibrit sistemli pick-up modeli Stockman’la dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Modelin detaylı görselleri paylaşıldı.

Çinli otomotiv devi Chery, yeniş pick-up modeli Stockman’ın görsellerini paylaştı. Merdiven tipi şasi üzerine inşa edilen model, dizel hibrit bir sisteme ve 170 kilometrelik saf elektrikli sürüş menziline sahip.

Seri-paralel çalışan bir şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan yeni Chery Stockman’da 2.5 litrelik çift turbo dizel motorla 282 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.

Chery’den dizel hibrit pick-up: 170 km elektrikli menzil

Ayrıca, farklı yol koşulları için üç diferansiyel kilidi ve çoklu arazi sürüş modlarına sahip akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunacak.

Chery’nin açıklamasına göre bu motor yüzde 47 termal verimlilik seviyesine ulaşırken, arka bölümde yer alan batarya paketi ile 170 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş vadediyor.

Marka farklı pazarlarda aracın sadece içten yanmalı versiyonun da sunulacağını açıkladı.

Orta boy pick-up, 5.450 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yüksekliğe ve 1000 kg yük taşıma, 3.500 kg çekme kapasitesine sahip.

Chery’den dizel hibrit pick-up: 170 km elektrikli menzil

MARKANIN İLK HEDEFİ KÜRESEL PAZARLAR

Marka, yeni pick-up modeliyle segmentindeki küresel Pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni modelin ön satışlarına ve ihracatına 2026'nın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Chery’den dizel hibrit pick-up: 170 km elektrikli menzil

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