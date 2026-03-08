Akademik kariyer planlayan adayların yakından takip ettiği YÖKDİL için 2026 yılının ilk oturumu gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday şimdi gözünü sonuç tarihine çevirmiş durumda. YÖKDİL ne zaman açıklanacak merak edilirken ÖSYM takvimi ile YÖKDİL/1 sınav sonucu tarihi de duyuruldu.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylar yabancı dil sorularına cevap verdi. Şimdi ise ''YÖKDİL ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündeme geldi. İşte, YÖKDİL/1 sonuç tarihi ve YÖKDİL/2 sınav tarihi...

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2026 YÖKDİL/1 sınav sonucu tarihi

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavının 2026 yılının ilk oturumu 8 Mart 2026 tarihinde yapıldı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/1 sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2026 YÖKDİL/1 sınav sonucu tarihi

2026 YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL 2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Snav için başvurular 16 Haziran ile 24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2026 YÖKDİL/1 sınav sonucu tarihi

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar için sonuç tarihi de belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YÖKDİL/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası