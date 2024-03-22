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Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt dışında yaşayanlar yerel seçimde oy kullanacak mı? | Türkiye 31 Mart’ta yerel seçim için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçiminde olduğu gibi yerel seçimlerde de yurt dışındakiler oy kullanacak mı merak ediliyor. Peki, Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi? İşte yurt dışındaki seçmenlerin oy verebilme durumu ile ilgili bilgiler!

Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi? Yurt dışındakiler Cumhurbaşkanı seçiminde olduğu gibi yerel seçimlerde de oy kullanacak mı merak ediliyor. Peki, Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi? İşte yurt dışındaki seçmenlerin oy verebilme durumu ile ilgili bilgiler!

YURT DIŞINDAKİLER YEREL SEÇİMDE OY KULLANABİLİR Mİ?

Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahiptir.

NEREDE OY KULLANACAĞIMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi? - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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