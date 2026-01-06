2026 yılının ilk günlerinde yapılan resmi açıklamaların ardından üniversite öğrencilerinin merakla beklediği zamlı KYK bursu ve öğrenim kredisi ödemelerinin tarihi gündemin üst sıralarına yükseldi. Ocak ayı itibarıyla artırılan burs ve kredi tutarlarının hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağı tarih ve yeni zamlı ücretler belli oldu.

Yeni yıl ile birlikte Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredilerinde artışa gidilmesi milyonlarca üniversite öğrencisinin ödeme takvimine odaklanmasına neden oldu. 2026 yılı için belirlenen yeni tutarların ardından ödemelerin başlayacağı tarih netleşti.

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2026 Ocak ayında da belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan sistemde ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre planlanarak farklı günlerde hesaplara aktarılıyor.

Ocak 2026 dönemi için zamlı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladı ve ödemeler ayın 10’una kadar kademeli şekilde sürdürülecek Ödemeler, burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor ve herhangi bir ek başvuru gerektirmiyor.

Zamlı KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak? 2026 zamlı KYK ücretleri netleşti

ZAMLI KYK ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLDU?

2026 yılı için KYK burs ve öğrenim kredilerinde yapılan artış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla duyuruldu. Buna göre burs ve kredi tutarlarında %33 oranında artış uygulanarak yeni ödeme miktarları belirlendi.

Güncellenen rakamlara göre 2026 yılı boyunca geçerli olacak KYK burs ve kredi tutarları şu şekilde açıklandı:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

Bu tutarlar, burs alan öğrenciler için karşılıksız olarak ödenirken, öğrenim kredisi alan öğrenciler mezuniyet sonrası geri ödeme kapsamına giriyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? 500 bin konut İzmir kura çekiliş tarihi belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası