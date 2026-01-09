2026 yılı Ocak zammının kesinleşmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı maaş ve maaş farklarının hangi tarihlerde ödeneceği merak konusu oldu. Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme takvimiyle milyonlarca kişi, hesaplarına yatacak tutarları bekliyor.

TÜİK’in 6 aylık enflasyon verilerini açıklaması sonrası 2026 Ocak dönemi zam oranları netleşti. Zam oranlarının belli olmasının ardından bu kez gözler, zamlı maaşların hangi günlerde yatırılacağına ve en düşük emekli aylığına yönelik Meclis’e sunulan düzenlemenin takvimine çevrildi.

2026 SSK BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak zammı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Yalnızca enflasyon oranına göre zam yapılması halinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 18 bin 900 TL seviyesine çıkıyordu. Ancak bu rakamın yetersiz bulunması üzerine hükümet ek bir düzenleme hazırladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye yükselten teklifin TBMM’ye sunulduğunu açıkladı. Buna göre 2026 Ocak ayından itibaren taban emekli maaşı yüzde 18,48 artışla 20 bin TL olarak uygulanacak. Düzenlemeden yaklaşık 4,9 milyon emeklinin doğrudan yararlanması, bütçeye ise 69,5 milyar TL ek yük oluşması bekleniyor.

Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 zamlı maaş ödeme tarihleri

ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları Ocak ayı içinde tahsis numarasına göre yatırılacak. 4A SSK emeklileri maaşlarını ayın 17’si ile 26’sı arasında alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri genellikle 25’i ile 28’i arasında değişiyor. Emekliler maaşlarını her zamanki bankalarından ya da PTT şubelerinden çekebilecek. En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye yükselten düzenleme ise Meclis’te kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Eğer zamlı maaşlar yatırıldıktan sonra yasa çıkarsa aradaki fark ayrıca hesaplara yatırılacak. Bu nedenle “fark ödemesi” takvimi, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe göre netleşecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ödemeleri, mevzuat gereği her ayın 15’inden itibaren yapılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan maaş artışlarının ayın 15’inden sonra geçerli olması nedeniyle, ayın ilk 14 günlük dönemine ilişkin maaş farkı oluşuyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre 4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri:

Son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre 4B BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri:

Son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde

