Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta dünya 11 numarası Alexandrova’yı eleyerek tarihi bir başarıya imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci turda Macar raket Anna Bondar ile eşleşti. Türk tenis tarihinde Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk kadın sporcu unvanını elde eden Sönmez’in, kariyerindeki bu kritik randevusunun saati, yayın kanalı ve tüm detayları spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Zeynep Sönmez'in maçı ne zaman, hangi kanalda ve nereden izlenir?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Melbourne şehrinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda karşılaştığı güçlü rakibi Ekaterina Alexandrova karşısında 2 saat 37 dakika süren bir mücadele sergiledi. İlk seti geriden gelerek kazanan, final setinde ise 3-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek galibiyete uzanan 23 yaşındaki sporcu, Türk spor tarihine altın harflerle geçen bir zafer kazandı.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN MAÇI NE ZAMAN?

Zeynep Sönmez’in ikinci turdaki rakibi, ilk turda ABD'li Elizabeth Mandlik'i 2-0'lık skorla geçen Macaristanlı Anna Bondar oldu. Milli tenisçimiz ile dünya sıralamasının 74. basamağında yer alan Bondar arasındaki karşılaşma, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Maçın kesin başlama saati, Melbourne'deki kort yoğunluğu ve önceki maçların bitiş sürelerine göre turnuva yönetimi tarafından belirlenecek.

Temsilcimiz Sönmez, klasmanda 112. sırada yer almasına rağmen seribaşı rakiplerini eleyebilecek form grafiğine sahip olduğunu ilk turda kanıtladı. 2025 yılındaki Wimbledon başarısının ardından Avustralya Açık'ta da kendini kanıtlayan Sönmez, Anna Bondar karşısında da galip gelerek üçüncü tura yükselmeyi ve Türk tenisi adına bir ilki daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

AVUSTRALYA AÇIK ZEYNEP SÖNMEZ 2. TUR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Avustralya Açık turnuvasının tüm heyecanı Türkiye'de yayın haklarını elinde bulunduran Eurosport kanalları üzerinden sporseverlere ulaşıyor. Zeynep Sönmez'in Anna Bondar ile yapacağı ikinci tur mücadelesi, Eurosport 1 veya Eurosport 2 kanallarından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

