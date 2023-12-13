13 Aralık 2023 14:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:02

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

e-Devlet sitesini giriş yaparken zorluk yaşayanlar çöktü mü? merak ediyor. 13 Aralık günü öğlen saatlerinde siteye giriş esnasında problem yaşayan vatandaşlar e-Devlet çöktü mü, neden yavaş? Son dakika! e-Devlet neden giremiyorum? aramasını yaptı. Detaylar haberimizde...

E- DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİREMİYORUM?

e- Devlet uygulamasına bazı kullanıcılar erişim problem yaşıyor. Sitede fazla yoğunluk olmasından kaynaklı bazı erişim problemlerinin meydana geldiği tahmin ediliyor. Sitedeki yavaşlığın kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

13 ARALIK E- DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

13 Aralık günü e- Devlet uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar e- Devlet çöktü mü? araştırdı. Siteye bazı kullanıcılar erişirken bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Teknik bir arıza veya yoğunluk nedeniyle erişim problemlerinin meydana geldiği tahmin ediliyor.