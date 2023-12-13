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    • Haberler > Hayatın İçinden > e-Devlet çöktü mü, neden yavaş? Son dakika! e-Devlet neden giremiyorum?

    e-Devlet çöktü mü, neden yavaş? Son dakika! e-Devlet neden giremiyorum?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    e-Devlet çöktü mü, neden yavaş? Son dakika! e-Devlet neden giremiyorum?
    E Devlet

    13 Aralık günü öğlen saatlerinde e-Devlet'e giriş yaparken sorun yaşayan vatandaşlar neden giremiyorum? sorusunu merak etti. e-Devlet kapısında işlerini gerçekleştirmek isteyenlerin merak ettiği e-Devlet çöktü mü, neden yavaş? Son dakika! e-Devlet neden giremiyorum? sorularının yanıtı haberimizde.

    e-Devlet sitesini giriş yaparken zorluk yaşayanlar çöktü mü? merak ediyor. 13 Aralık günü öğlen saatlerinde siteye giriş esnasında problem yaşayan vatandaşlar e-Devlet çöktü mü, neden yavaş? Son dakika! e-Devlet neden giremiyorum? aramasını yaptı. Detaylar haberimizde...

    E- DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİREMİYORUM?

    e- Devlet uygulamasına bazı kullanıcılar erişim problem yaşıyor. Sitede fazla yoğunluk olmasından kaynaklı bazı erişim problemlerinin meydana geldiği tahmin ediliyor. Sitedeki yavaşlığın kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

    13 ARALIK E- DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

    13 Aralık günü e- Devlet uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar e- Devlet çöktü mü? araştırdı. Siteye bazı kullanıcılar erişirken bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Teknik bir arıza veya yoğunluk nedeniyle erişim problemlerinin meydana geldiği tahmin ediliyor. 

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