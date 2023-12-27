27 Aralık 2023 15:23 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:30

Son dönemde tartışmalara konu olan Kızıl Goncalar dizisi hem senaryosu hem de oyuncu kadrosu ile gündemde geniş yer tutuyor. Aralık ayında ekran macerasına başlayan Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep rolü izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Kızıl Goncalar’da Meryem’in kızı Zeynep Tezel karakteri seyircinin dikkatini çeken rollerden biri. Zeynep rolünü üstlenen Mina Demirtaş hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler arama motorlarında Kızıl Goncalar Zeynep kim? Kızıl Goncalar Zeynep gerçek adı ne? sorgulatıyor. İşte Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş hakkında merak edilen detaylar…

KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? KIZIL GONCALAR ZEYNEP GERÇEK ADI NE?

18 Aralık Pazartesi günü Fox Tv’de ilk bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep Tezel karakteri Meryem’le Naim’in kızıdır, 16 yaşındadır. Hayatında hiç büyük şehir görmemiş, hiç okula gitmemiştir. İstanbul’a gelmek onun için yeni ihtimaller demektir.

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mina Demirtaş, 2005 yılında doğmuştur. Şu anda 18 yaşındadır. Mina Demirtaş’ın İstanbul'da eğitimine devam ettiği biliniyor. Genç oyuncu Mina Demirtaş, oyunculuk kariyerine 2021 yılında "Akif" filmiyle adım atmıştır. Kabahat ve Beraber filmlerinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Mina Demirtaş son olarak FOX Tv’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep Tezel rolünü oynuyor. Mina Demirtaş "mina_dmrts" kullanıcı ismi ile 388 takipçi sayısı bulunan Instagram hesabını kullanıyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren genç oyuncu, eğitim hayatına devam ederken bir yandan da oyunculuk kariyerini inşa ediyor.