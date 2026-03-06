Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan Adil Topçuoğlu, oğluna oyuncak yapmak için başladığı ahşap maket çalışmalarını zamanla hareketli sanatsal eserlere dönüştürdü. Adil ustanın ellerinde hayat bulan hareketli ahşap maketler koca bir tarih galerisine dönüştü.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Adil Topçuoğlu, oğluna oyuncak yapmak için başladığı ahşap maket çalışmalarını zamanla sanata dönüştürdü. Yaklaşık 15 yıldır ahşaplara şekil veren Topçuoğlu, geçmiş yaşamı anlatan hareketli maketler üretiyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Arapgir'de doğup büyüdüğünü ve daha sonra İstanbul'da yaşamaya başladığını belirten Topçuoğlu, bu işe tamamen hobi olarak başladığını söyledi. Oğluna oyuncak yapmak isterken bu yeteneğini keşfettiğini ifade eden Topçuoğlu, yaptığı ilk oyuncak kalenin zamanla bir köye dönüştüğünü belirtti. Yaptığı çalışmaların en önemli özelliğinin hareketli olması olduğunu kaydeden Topçuoğlu, geçmişte insanların su, rüzgar ve hayvan gücüyle yaptığı işleri maketlerle canlandırdığını ifade etti. Yeni neslin geçmiş yaşamı çok bilmediğini ifade eden Topçuoğlu, bu eserlerle eski yaşam kültürünü anlatmaya çalıştığını söyledi.

TARİHİ VE KÜLTÜRÜ MAKETLERE TAŞIYOR

Daha önce Çanakkale Savaşı'nı canlandıran maketler yaptığını, Kapadokya'yı balonlarla tasvir ettiğini ve Akşehir Belediyesi için Nasreddin Hoca maketi hazırladığını belirten Topçuoğlu, Konya'daki bir okul için de ses efektleri ve hareketli unsurların yer aldığı Çanakkale cephesi maketi yaptığını kaydetti. Arapgir'in eski mahallelerini de maketlerle canlandırdığını ifade eden Topçuoğlu, dedesinden kalan evin restore edilmesiyle burada bir atölye kurarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Topçuoğlu, sergilediği eserlerin özellikle çocukların ilgisini çektiğini, yaşlıların ise geçmiş günleri hatırlayıp duygulandığını belirtti.

