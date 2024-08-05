Bergama dijital ortamda inşa edildi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan İzmir’deki Bergama antik şehri, dijital ortamda tekrar inşa edildi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kaan Gökdere ve Mert Mengilli, Prof. Dr. Ahmet Denker’in danışmanlığında tasarladıkları proje ile antik şehrin mimarisini dijital ortama üç boyutlu olarak yeniden meydana getirdi.

Proje çerçevesinde Bergama’nın tarihî dokusu ve mimari yapısı en ince detayına kadar araştırılarak elde edilen verilerle dijital bir model oluşturuldu. Prof. Dr. Denker “Bu yöntem, tarihî bilgilerin görsel olarak daha anlaşılır hâle gelmesini ve geleceğe aktarılmasını sağlıyor” dedi.