Ziya Osman Saba başta olmak üzere İstanbul şiirlerinden ilham alan “İstanbul Bir Nefes” sergisi, tezhip ve minyatür sanatlarını edebiyatla buluşturuyor. Mecidiyeköy Sanat’ta açılan sergi, 5 Temmuz’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

MURAT ÖZTEKİN- “Seni görüyorum yine İstanbul,/Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan,/Minare minare, ev ev...” Ziya Osman Saba gibi şairler, İstanbul’a dair güçlü mısralar yazdı. Klasik sanatçılar ise bu şiirleri yorumladı ve ortaya dikkat çeken bir sergi çıktı. Tezhip ve minyatür sanatlarının zarafeti ile İstanbul şiirlerinin mana dünyasını buluşturan “İstanbul Bir Nefes” sergisi, bugünlerde Mecidiyeköy Sanat’ta görülebiliyor.

Edebiyat ve sanat buluştu: İstanbul mısralarını klasik sanatla tasvir ettiler

ELLİ SANATÇIDAN SERGİ

Sabriye Şeker Sanat Evi’nin 50 sanatkârı tarafından hazırlanan eserler, edebiyat ile görsel sanatlar arasında kuvvetli bir bağ kuruyor. Altın varaklı tezhip bezemeleri, detaylı minyatür kompozisyonları ve şiirlerin ruhunu yansıtan görsel anlatımlar, ziyaretçilere hem edebî hem de görsel bir tecrübe vadediyor.

Eserler, klasik sanatların zenginliğini gözler önüne serdiği gibi şairlerin “dünyanın başkenti” olarak görülen İstanbul’a olan muhabbetini de anlamamızı sağlıyor. Sergiyi önemli kılan bir diğer nokta ise asırlardır klasik sanatların kalbi olan İstanbul’un yine o sanatlarla ele alınıyor oluşu.

Edebiyat ve sanat buluştu: İstanbul mısralarını klasik sanatla tasvir ettiler

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen “İstanbul Bir Nefes” sergisi, 5 Temmuz’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Mecidiyeköy Sanat’ta ziyaret edilebiliyor.

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