Elif Şafak, İngilizce romanının PR'ını Türkiye'yi kötüleyerek yaptı

Elif Şafak, İngiliz gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi kötüleyen ifadeler kullandı. Şafak'ın sözleri "yeni romanının PR çalışması" olarak yorumlandı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Ezidiler hakkında İngilizce bir roman kaleme alan Elif Şafak, İngiliz The Guardian gazetesine röportaj verdi ve Türkiye’deki insanları suçlayan ifadeler kullandı.

Şafak, ülkemizin de aralarında olduğu yerlerde binlerce Ezidi kadının esir tutulduğunu da iddia etti. Yazar “Büyükannemin evinden birkaç sokak ötedeki evde bir kız çocuğu esir tutulmuş ve korkunç zulümlere maruz kalmış. İnsanların bunu görmemesi nasıl mümkün olabilir? Bu kadar hissiz olmaları nasıl mümkün?” dedi.

Şafak’ın sözleri bazı kesimlerce yeni romanın PR çalışması olarak yorumlandı.