"Hikaye İstanbul" sergisi 18 Ocak'a kadar görülebilecek, "Kopuşlar ve Ritim" sergisi ise 15 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - Meşher’in, Batı edebiyatının kurmaca eserlerindeki İstanbul temsillerini ele alan “Hikâye İstanbul” sergisi 18 Ocak tarihine kadar görülebiliyor. Sergi kapsamında düzenlenen küratörlü turların sonuncuları ise 8 Ocak ve 15 Ocak günleri saat 17.00’da düzenlenecek.

İş Sanat yarıyıl tatili için Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinde ve Levent’teki Kibele Sanat Galerisinde çocuklara eğlenceli sanat atölyeleri sunacak. Rezervasyonlar için issanat.com.tr adresinden yapılacak.

Seçkin Pirim ve Jorinde Voigt’un seçili eserlerini bir araya getiren “Kopuşlar ve Ritim” sergisi, 15 Ocak’ta Dirimart Londra’da izleyiciyle buluşacak.

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, Zorlu PSM’de sezon boyunca izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, bu gece 20.30’da tiyatroseverlerin karşısında olacak.

“Karlı Dağlar” adlı Türk Halk Müziği konseri, 9 Ocak akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

