Hani Amerika'yı Kristof Kolomb keşfetmişti? Meksika’da 1.800 yıllık Roma eseri bulundu
Amerika kıtasını 1492’de ünlü seyyah Kristof Kolomb’un keşfettiği bilinir. 1933’te Meksika’daki bir mezarlıkta bulunan, belirgin Avrupalı karakteristiği taşıyan sakallı bir adamın pişmiş topraktan yapılmış küçük baş heykeli üzerindeki incelemeler ise bu keşfin doğruluğunu sorgular hâle geldi.
Uzmanlar, yüz hatları, sakal stili ve işçiliğin, yerli Orta Amerika geleneklerinden ziyade çarpıcı şekilde antik Akdeniz’i andırdığını ifade ettiler. Alman arkeolog Bernard Andreae de heykelin “şüphe götürmez bir Roma eseri” olduğunu ve tarzın Roma İmparatorluğu’nun milattan sonra 200’deki Severus dönemini gösterdiğini ifade etti.
Isıtıldığında yayılan ışığı ölçerek seramik ve çömleklerin yaşını belirleyen bir yöntem olan termolüminesans tarihleme yöntemi kullanılarak yapılan bilimsel testler de eserin Kolomb’dan önce Avrupa’nın Amerika kıtasıyla temasını gösteriyor.
Bütün bunlar, Romalıların Amerika kıtasını Kolomb’dan bin yıldan fazla bir süre önce keşfetmiş olabileceği fikrine yol açtı. Romalılara ait hiçbir gemi, yerleşim yeri veya başka nesnenin Amerika kıtasında bulunmadığını belirten bazı araştırmacılar ise nesnelerin bazen alınıp satıldığı, taşındığı veya kaynağından çok uzakta görülebildiğini dile getirdi.
