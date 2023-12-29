Köpeklerin efendisi | Sinemada bu hafta

29 Aralık 2023 07:13 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 07:15

Köpekler bugünlerde Türkiye’de sokaklardaki yerleriyle tartışma konusuyken sinemalara enteresan bir film misafir oluyor... Yönetmenliği Luc Besson’un yaptığı “Dogman”, tekerlekli sandalyeye mahkûm garip bir adamın köpeklerle birlikte giriştiği “savaşı” merkezine alıyor. Eserin başrollerinde Caleb Landry Jones, Marisa Berenson ve Christopher Denham var.

İSTİSMAR HİKÂYESİ

Hikâye kadın kılığına girmiş ve aracı köpeklerle dolu Doug yani Douglas adlı bir adamın polislerce gözaltına alınıp nezarete atılmasıyla başlıyor. Derken bu eksantrik adamın hikâyesini, gece yarısı emniyete çağrılan kadın psikologla olan konuşması sayesinde öğrenmeye başlıyoruz. Zamanda ileri geri gidilen hikâyede Doug’un çocukluğunda yaşadığı istismara şahitlik ediyoruz.

Minik Doug’un babası, köpek dövüşleri yapan ve dolayısıyla birçok köpek besleyen bir adamdır. İt dalaşında daha yırtıcı olmaları için köpekleri sık sık aç bırakır. Ancak Dough, köpeklere gizlice mama verince babası kendisini dövüp köpeklerin kafesine kilitler. Üstelik babasının kurşunları yüzünden ayakları sakat kalır. Ancak bu esarette köpeklerle arkadaşlığın ötesine bir bağ kurar, onları yönlendirmeye başlar ve kafesten kurtulur. Yıllar sonra ise bir barınakta görevli olan Douglas, belediyenin maddi yardımı kesmesinden sonra sisteme karşı gelen birine dönüşür... Başıboş köpeklerden âdeta bir ordu kurup şehirde suç ve kavgalara bulaşır…

ÖRSELENMİŞ BİR ADAM

“İnsanın başı derde girdiğinde, Yaradan ona köpek gönderir” sözünün öne çıkarıldığı filmde; Doug ile örselenmiş ve sistemi karşısına alan bir karakter meydana getirilmeye çalışılıyor. Evet, eser Todd Phillips’in “Joker”ini hatırlatıyor ama ikisi farklı yerlerde duruyor! Zira filmde karakterin durumu üzerine yoğunlaşmak yerine aşırı suç ve aksiyon sahneleriyle farklı yollara giriliyor. Dağınık bir anlatımı olan “Dogman”de ana karakterin hayatının her tarafını anlatmak gibi zor ve gereksiz bir işe de girişiliyor.

Buna rağmen Caleb Landry Jones, içinde bulunduğu “kafeste” tesirli bir oyunculuk sergiliyor. Köpekler de zaman zaman aksiyonun temel aktörlerinden biri hâline geliyor. Evet, iyi eğitimli hayvanların başrole geçtiği sekanslar, nispeten eğlenceli. Ancak basit bir Amerikan çocuk filmi seyrediyormuşsunuz hissine kapıldığınız da oluyor.

Douglas karakteri aynı zamanda üzerinde taşıdığı birçok metaforla Batı’nın “dezavantajlı” olarak kabul etmeye zorladığı grupları temsil ediyor gibi görünüyor! Eserde, ideolojik saiklerle kötü adamlar gereksiz yönleri öne çıkarılarak resmediliyor!

Ezcümle, sinemanın farklı türleri arasında dolaşılarak köpeklere âşık bir adamın hikâyesinin işlendiği eser, herkese tesir edecek gibi görünmüyor.

POPÜLER SERİYE BİR SENEDE İKİNCİ FİLM

Televizyondan beyazperdeye uzanan bir macera olan “Rafadan Tayfa” Türkiye’nin en popüler animasyon filmlerinden biri… Başından beri İsmail Fidan’ın yönetmenliğinde minik seyircilerle buluşan serinin üçüncü halkası “Rafadan Tayfa Galaktik Tafya” 2,8 milyonluk gişe ile 2023’ün en çok seyredilen eseri oldu. Ancak sene bitmeden animasyon serisinin yeni filmi geldi! “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” adlı film; bu defa, Ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan “Hayrimatör”ü kurtarmak için bir araya gelen ekibin macerasını merkezine alıyor… Nispeten yerel unsurlarla şekillenen eserde geçen hikâye şöyle: Uzaya çıkan en genç insan olan Hayri, oldukça meşhur olmuş ve bir bilim teknik okuluna kabul edilmiştir. Artık vaktini dev robot keşfi Hayrimatör’e harcıyordur. Ancak buluşunu çalıştıracak güç kaynağını bir türlü elde edememiştir. Hayri, Zobi’nin desteğiyle aleti çalıştırmayı başarır ama bu defa da kötüler peşine düşer.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

“Karanlık Ruhlar”

“İçimdeki Şeytan”

“Mutluyuz”

“Aşk Her Yerde”

“Bir Skandalın Peşinde”