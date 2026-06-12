Sayıları artan kütüphanelerde buna rağmen kuyruk oluşuyor; kitap okuyanlar ile ders çalışan öğrenciler yer için yarışıyor.

MURAT ÖZTEKİN- Türkiye’de yeni kütüphaneler açılırken kütüphane kullanıcıları artıyor. Bu durum ise bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren kütüphane sayısı, geçen yıl 45 bin 327 olarak kayıtlara geçti. TÜİK’in dün açıkladığı istatistiklere göre 2025 sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Millî Kütüphane’nin yanı sıra 1.302 halk, 557 üniversite, 43 bin 466 eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere, toplam 45 bin 327 kütüphane faaliyet gösteriyor.

RAĞBET ARTIYOR

İstatistikler, Türk halkının kütüphanelere olan rağbetinin arttığını ortaya koyuyor. Sayıları 2012’de 1.112 iken düzenli olarak çoğalan halk kütüphanelerindeki kitap sayısı da 2025’te yüzde 3,8 artarak 26 milyon 41 bin 29’a çıktı. Halk kütüphanelerinden faydalanan kişi sayısı ise 39 milyon 194 bin 669, kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 6,4 yükselişle 7 milyon 160 bin 225 oldu. Ancak kütüphane sayısı nüfusa oranla hâlâ yeterli görülmüyor.

Kütüphanelerde kuyruk devri: Kitap okuyan ders çalışandan şikâyetçi!

MEKANLAR GÜZELLEŞTİ

Konuyu Türkiye gazetesine değerlendiren Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal “Son zamanlarda belediyelerin de destekleriyle çok sayıda kütüphane açılmaya başladı. Bunlar arasında Avrupa’dakilerle yarışan kütüphaneler var. Mekânların güzel olması ise okuyucuları kütüphaneye çekiyor. Öte yandan genç bir nüfusumuz var ve eğitim sistemimiz sebebiyle sınavlar çok fazla. Bu yüzden öğrenciler kütüphanelerde kuyruklar oluşturuyor ve yer bulunamıyor. Birçok kütüphane artık doluluk oranlarını internetten duyuruyor, kullanıcılar ona göre kütüphaneye gidiyor. Görevliler de kullanıcıların mekânı başka maksatlarla kullanıp kullanmadığını kontrol etmek durumunda kalıyor. Zira dışarıda bekleyen insanlar oluyor” diyor.

Ancak Kartal, öğrencilerin daha iyi konsantre olmak için evde değil, kütüphanelerde ders çalışmasının bazı tartışmalara yol açabildiğini kaydederek şunları söylüyor: Kütüphanelere araştırma yapmak ve kitap okumak için gelen kullanıcılar, ‘Yer bulamıyoruz’ diyerek ders çalışan öğrencileri şikâyet ediyorlar. Ülkemizin nüfusunu düşündüğümüzde kütüphane sayısının ve bütçelerinin daha çok artması gerekiyor.

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