Bayburt'ta "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında bir okulda oluşturulan 'Ramazan Sokağı', öğrencilere unutulmaz bir manevi atmosfer sunuyor. Teneffüs zilinin yerini ilahilerin aldığı, koridorların ayet ve hadislerle donatıldığı okulda; öğrenciler hem kadim gelenekleri öğreniyor hem de Ramazan coşkusunu hep bir ağızdan söyledikleri ilahilerle yaşıyor.

Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan ramazan köşesinde okul koridorları ayetlerle, Hadis-i Şeriflerle ve özlü sözlerle donatıldı. Değerler Eğitimi Kulübünce duvara çizilen hayatı ağacı süslemesinde yurtseverlik, adalet, merhamet, sabır, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, sorumluluk, duyarlılık ve dostluk gibi temel insani değerlere yer verildi. Okulda ramazan ayının manevi atmosferinin öğrencilere hissettirilmesi amacıyla çeşitli süslemeler ve görsel çalışmalar da yapıldı.

Ayrıca, ramazan ayı boyunca okulda teneffüs zili yerine herkes tarafından bilinen ve dillere pelesenk olan ilahiler çalınıyor. Öğrenciler de bahçede bir araya gelerek son dönemde sosyal medyada da öne çıkan "Kâbe’de hacılar" ilahisini hep bir ağızdan söylüyor. Teneffüsün ardından öğrenciler, farklı ilahiler eşliğinde sınıflarına geçiyor.

"OKULUMUZU VE ARKADAŞLARIMIZI RAMAZAN AYINA HAZIRLADIK"

8’inci sınıf öğrencisi Hayrunnida Yenitürk, ramazan ayında sabretmeyi, yardımlaşmayı, merhametli ve güzel ahlaklı olmayı öğrendiklerini söyledi. "Öğretmenlerimizle birlikte okulumuzu ve arkadaşlarımızı ramazan ayına hazırladık" diyen Yenitürk, bu süreçte aktif rol almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bir diğer öğrenci Muhammet Emin Kılıç ise ramazan ayının sabır, paylaşma ve birlik ayı olduğunu belirterek, okulda hazırlanan yazı, görsel ve süslemelerle ramazan ruhunu yansıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

"RAMAZAN SOKAĞI İLE RAMAZAN AYINI KARŞILADIK"

Okul Müdürü Celil Dağlar, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen Maarifin Kalbinde Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde okulda 'Ramazan Sokağı' oluşturduklarını söyledi. Dağlar, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla hazırlanan bu köşe ile ramazan ayını karşıladıklarını belirterek, "Çocuklarımıza kardeşlik, merhamet ve paylaşma bilincini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla okulumuzda ‘Ramazan Sokağı’ oluşturuldu. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin birlikte oluşturduğu bu Ramazan Sokağı ile Ramazan’ı karşıladık" dedi.

Okulda iftar ve sahur etkinlikleri de planladıklarını kaydeden Dağlar, "Yine öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımıyla okulumuzda iftar ve sahur etkinlikleri planladık. Aynı zamanda Bayburt’a özgü bir gelenek olan on beşi geleneğini de okulumuzda yaşatacağız. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ramazan ayının İslam alemine huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

