Türkiye Pavilyonu kapılarını açtı: Venedik Bienali'nde 'Gözlerinizden Öperim'
Politik krizlerin gölgesinde kapılarını açan 61. Venedik Bienali’nde Türkiye Pavilyonu, sanatçı Nilbar Güreş’in "Gözlerinizden Öperim" adlı sergisini ağırlıyor.
MURAT ÖZTEKİN- İsrail ve Rusya’yla bağlantılı politik gerilimler sebebiyle jüri üyelerinin toplu olarak istifa ettiği ve İran’ın katılımını geri çektiği tartışmalı 61. Venedik Bienali’nde “Türkiye Pavilyonu” Nilbar Güreş’in Gözlerinizden Öperim (A Kiss on the Eyes) adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.
Önceki gün kapılarını açan sergi, İKSV koordinasyonuyla 22 Kasım’a kadar görülebiliyor. Güreş’in Türkiye Pavilyonu’ndaki sergisine dair yapılan açıklamada “Geçiş hâlindeki figürler, toplumsal normların içindeki gerilimleri görünür kılarken izleyiciyi yerleşik bakış biçimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor” ifadeleri yer alıyor.
Sergi, adını bir mektubu ya da konuşmayı bitirirken kullanılan “gözlerinizden öperim” ifadesinden alıyor; karşıdakini sahiplenmeden ya da küçültmeden birlikte var olmanın incelikli bir biçimine işaret ediyor. Sanatçının fotoğraf, kolaj, yağlı boya, heykel ve enstalasyon gibi farklı teknikleri kullandığı görülüyor.