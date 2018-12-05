Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Üsküp Şehir Müzesi; kardeş iki şehir Üsküp ve İstanbul’un dostluk münasebetlerinin 15. yılı sebebiyle Fatih Ali Emîri Kültür Merkezinde bir sergi açtı. “Üsküp Maddi ve Manevi Işıltıları, Eski Küpten Mesaj” başlığını taşıyan sergide, Üsküp Kalesi ve Eski Üsküp Çarşısı’nın zengin kültür hazinesinin maddi değerlerinin bir kısmı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışı Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Asaf Âdemi’nin iştirak etmesiyle dün gerçekleşti. Fotoğraf sanatıyla sergilenen eserler arasında, iki ülke halklarının çok kültürlü temaslarına damga vuran değerli kültür varlıkları yer aldı. Kronolojik olarak sergilenen eserler, Bizans döneminden başlayarak beş asır devam eden Osmanlı parçalarından oluşuyor. Sergi, 20 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.