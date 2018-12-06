Senaryoyu okumaya başladığında Bold Pilot’ı tanımadığını ifade eden ünlü oyuncu “Öncelikle bir seyirci olarak âşık oldum senaryoya. Sonunda çok ağladım, içimde umutlar yeşerten bir ağlama” dedi.
Genç aktris, çekimlerde yaşadıklarını şöyle anlattı: İlk set günümde Begüm Atman’ın, yani oynadığım karakterin ablaları sete geldi. Tanıştırmak için ekibimiz beni dışarı davet etti. Titriyordum; onların gözlerine bakınca ağlamaktan korkuyordum. Aşk yüklü bir sahne çekecektik. Kendimi tuttum, sarıldık ve bana ‘Filmi duyduğumuz andan beri Begüm’ü senin oynamanı istedik’ dediler. Filmin tamamını izleyememişler; Begüm’e çok benzettikleri için bir yerden sonra geri kalanını görmeye dayanamamışlar. Bir de Halis Karataş’ı gördüm, Veliefendi çekimlerinde. Merhaba diyemedim, ileriden yürürken onu izledim...
Senaryo bile beni çok ağlattı
Yarın vizyona girecek olan, yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş ile büyük aşkı Begüm Atman’ın hikayesini anlatan “Bizim İçin Şampiyon” filminde başrolü oynayan Farah Zeynep Abdullah, MAG dergisine samimi açıklamalarda bulundu.
Senaryoyu okumaya başladığında Bold Pilot’ı tanımadığını ifade eden ünlü oyuncu “Öncelikle bir seyirci olarak âşık oldum senaryoya. Sonunda çok ağladım, içimde umutlar yeşerten bir ağlama” dedi.
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