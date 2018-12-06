Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryoyu okumaya başladığında Bold Pilot’ı tanımadığını ifade eden ünlü oyuncu “Öncelikle bir seyirci olarak âşık oldum senaryoya. Sonunda çok ağladım, içimde umutlar yeşerten bir ağlama” dedi.

Genç aktris, çekimlerde yaşadıklarını şöyle anlattı: İlk set günümde Begüm Atman’ın, yani oynadığım karakterin ablaları sete geldi. Tanıştırmak için ekibimiz beni dışarı davet etti. Titriyordum; onların gözlerine bakınca ağlamaktan korkuyordum. Aşk yüklü bir sahne çekecektik. Kendimi tuttum, sarıldık ve bana ‘Filmi duyduğumuz andan beri Begüm’ü senin oynamanı istedik’ dediler. Filmin tamamını izleyememişler; Begüm’e çok benzettikleri için bir yerden sonra geri kalanını görmeye dayanamamışlar. Bir de Halis Karataş’ı gördüm, Veliefendi çekimlerinde. Merhaba diyemedim, ileriden yürürken onu izledim...