Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sindirim sistemi rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Sururi’nin ölümü, vasiyeti sebebiyle dün sessiz sedasız toprağa verildikten sonra duyuruldu. On iki yaşında tiyatro sahnesine çıkan ve “Keşanlı Ali Destanı” oyunundaki “Zilha” rolüyle meşhur olan Sururi, kariyerinde birçok ödüle layık görüldü. Buna rağmen konuşmalarında sık sık içtimai (toplumsal) değerleri hedef alan Sururi, bu ifadeleriyle çok reaksiyon almıştı.