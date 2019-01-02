Sindirim sistemi rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Sururi’nin ölümü, vasiyeti sebebiyle dün sessiz sedasız toprağa verildikten sonra duyuruldu. On iki yaşında tiyatro sahnesine çıkan ve “Keşanlı Ali Destanı” oyunundaki “Zilha” rolüyle meşhur olan Sururi, kariyerinde birçok ödüle layık görüldü. Buna rağmen konuşmalarında sık sık içtimai (toplumsal) değerleri hedef alan Sururi, bu ifadeleriyle çok reaksiyon almıştı.
Sessiz sedasız gömüldü
02.01.2019 - 07:08 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 07:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tanınmış tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, bir müddettir tedavi gördüğü hastanede önceki gün, 90 yaşında öldü.
Etiketler : Gülriz Sururi,
596244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/596244.aspx
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