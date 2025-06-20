Soykırıma karşı sessiz kalıyorlar! Carrillo’dan sanat dünyasına eleştiri

“Rosalinda” dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Venezuela asıllı oyuncu, model ve şarkıcı Fernando Enrique Carrillo, TİM’in “Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı” münasebetiyle İstanbul’a geldi.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dair birçok sanatçı arkadaşının sessizliğinden memnun olmadığını dile getiren Carrillo “Çok azı Filistin’deki soykırıma ya da İran’daki bombalamaya ve adaletsizliğe konu gelince sesini çıkarıyor” dedi.

En ustalıklı dizi ve yapımların Türkiye’den çıktığını da anlatan Carillo “Dizi işinin kralı eskiden Venezuela’ydı, şimdiyse Türkiye. Hem Türkiye’nin hem Türk dizilerinin hem de sevgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranıyım. Erdoğan, dünya halkları, dünya barışı için sesini yükseltiyor ve bunu cesaretle ve onurlu bir şekilde yapıyor” ifadelerini kullandı.