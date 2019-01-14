Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Amerika prömiyerini gerçekleştirdiği ve New Voices New Visions bölümünde yarıştığı festivalde film, Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin’in paylaştığı ‘Saf’, Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahallelerine düşmesiyle beraber dönüşen hayatlarını anlatıyor. Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan film, dünyada kendini gösteren en güncel problemlerinden birine odaklanıyor. Türkiye-Almanya-Romanya ortak yapımı olan ‘SAF’, yakında Türkiye’de de sinemaseverlerle buluşacak.