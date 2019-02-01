Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarının yaygınlaşması ve çoğaltılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini, sinema olmayan şehir, bölge kalmaması için sinema yatırımcılarına yönelik çalışma başlatacaklarını bildirdi. Sinemayı stratejik bir sektör olarak kabul ettiklerini dile getiren Ersoy, yapımların desteklenmesine ilişkin 2004’te çıkan yasanın sektöre olumlu katkı yaptığını söyledi. Ersoy, Türkiye’de 1990-2002’de 5,4 milyon dolar olan sinema yapımlarına verilen desteğin, 2012-2018’de ciddi oranda artarak 217,7 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Desteklerin faydasıyla seyirci sayısının 2 milyondan 44 milyona çıktığını bildiren Ersoy “Bizim seyirci hedefimiz, 100 milyon seviyesi. Yatırımcının ne kadar ayakta durmasını sağlayabilirsek seyirci oranı da artacak. Yerli yapım izlenme oranı, Türkiye’de yüzde 63’e ulaştı. Bu, Avrupa’da yüzde 34 civarında. Sinema sektöründe 2018’de 3 milyar liranın üzerinde bir ekonomi olmuş” dedi.

KANUNU DEĞİŞTİRDİK

Ersoy, sinema sektörünü daha da büyütmek adına var olan yasada değişikliğe gittiklerini belirterek, “Turizm tanıtımında en etkin uygulamanın filmlerle olacağını düşündük. O yüzden bu kanunda gerekli düzenlemeleri yaptık. Türkiye, 350 milyon dolar civarında dizi film ihracatı yapıyor. Amerika’dan sonra ikinci sıradayız. Yeni kanunla birlikte yapımcı ile dağıtıcı şirket arasında yaşanan problemler de sona erdi. Eşit hasılat paylaşımı çok önemli. Bu yüzden yeni bir yazılım ve veri tabanı oluşturuluyor. Yazılımı kullanmak mecburi olacak. Hasılat kayıt altına alınacak. Emektar, yardıma muhtaç durumda olan sinema sanatçılarını yarı yolda bırakmayacağız” şeklinde konuştu ANKARA