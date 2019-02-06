Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kitap fuarları rüzgârı, İstanbul’u kuşatmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda birbirinin ardı sıra açılacak fuarlarla şehir, kitap kokacak. 130 yayınevi, 250’den fazla yazarın katılımıyla âdeta bir edebiyat şölenine dönüşecek olan 5. Üsküdar Kitap Fuarı, 9 Şubat Cumartesi günü kitapseverlerle buluşacak. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 17 Şubat’a kadar devam edecek olan fuarın “Onur Yazarı” Beşir Ayvazoğlu olacak. Bu yıl dördüncü defa tertiplenecek “Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” ise 22 Şubat’ta yine Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde kitapseverlere kapılarını açacak. On günlük kitap günleri, “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” temasıyla yapılacak. İslam dünyasından 300’e yakın akademisyen ile 60’a yakın yayınevi bu faaliyette okuyucularla buluşacak.

YENİ KİTAP FESTİVALİ

Bu sene İstanbul’un yeni bir kitap fuarı daha oluyor. Basın Yayın Birliği tarafından tertiplenen Avrasya Kitap Festivali, ilk defa Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezinde kitapseverlere kapılarını açacak. İki yüzden fazla yayınevinin katılacağı festival, 23 Şubat’ta başlayacak. Onur yazarının Mustafa Kutlu olduğu festival çerçevesinde “Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonelleri Buluşması” da yapılacak. 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı ise 9-17 Mart tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.