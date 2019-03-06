Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de kültür sanata geçtiğimiz ay ‘KDV dopingi’ yapılmıştı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 22 Şubat’ta yürürlüğe giren kanunla kitaplara uygulanan yüzde 8’lik KDV sıfırlanmıştı. Bu kanun kâğıt krizinden sonra zor duruma düşen yayıncılara ilaç gibi gelmiş, okuyucuların da kitapları daha ucuza okumasının yolu açılmıştı.

Ancak okuyucuların “ucuz kitap hayali” tam olarak gerçekleşmedi. Bazı yayınevleri ve kitapçılar indirime giderken özellikle sanal ortamda kitap satışının yapıldığı büyük internet kitapçılarında KDV indiriminin yansımaları görülmedi. Dahası kanun teklifinden sonra bazı kitaplarda fiyat artışları yaşandı. Okuyucular kitap fiyatlarında beklentilerin tersine gelişen bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

KDV indiriminden önce bazı internet kitabevlerinden aldığımız ekran görüntüleri de beklenmedik tabloyu ortaya koydu. Türkiye’nin en büyük internet kitapçılarının 15 Şubat’taki fiyatları ile aktüel fiyatlar kıyaslandığında bazı yayınevlerinin onlarca eserinde %10’lara varan zam yapıldığı görüldü.

YAYINCILARI İKAZ ETTİK

Konuyu gazetemize değerlendiren Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek “Biz yayıncılarımıza konuşurken KDV kanunu ile alakalı değişiklikleri kendilerine anlattık. Türkiye’de aktif 2 bine yakın yayıncı var, fiyat güncellemelerinde sıkıntı yaşanmıştır diye tahmin ediyorum. Kötü niyetli düşünmek istemiyorum” diyor. On liralık bir kitabın artık 9,26 lira fiyatla satılması gerektiğini söyleyen Kısakürek “Eğer bir yayınevi bunu yapmıyorsa etik davranmıyor. Ama buna müeyyide uygulamak zor” şeklinde konuşuyor.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ YÜKSEK

Sıkıntılı bir dönemi geride bırakan yayıncılar ‘KDV mevzusuna’ farklı bir noktadan bakıyor. Yayınevlerinin genel olarak KDV’yi kitap fiyatlarından çıkardığını kaydeden Timaş Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu “Okuyucu önceki büyük indirimlerden ötürü okuyucu ekstra indirimi fark etmeyebilir. Yayınevlerinin KDV’yi indirdikten sonra zam yapması konusu ise maliyetlerdeki artışın devam etmesi ile alakalı. Hiçbir yayıncı gerekmedikçe asla kitabına zam yapmak istemez. Her şeye rağmen KDV indirimi bir şekilde okuyucunun cebini rahatlatacaktır” ifadelerini kullanıyor.