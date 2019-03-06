Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Birçok hikâyenin merkezinde olan İstanbul, yeni bir edebiyat festivaline kavuşuyor. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından tertiplenen İstanbul Öykü Festivali ilk defa 15 ve 16 Mart tarihlerinde yapılacak. TYB Kızlarağası Medresesinde gerçekleştirilecek festivalin onur konuğu ise usta yazar Cihan Aktaş olacak. Hikâyecilerden hikâye eleştirmenlerine, yaşayan ustalardan vefat eden efsanevi öykücülere kadar birçok yazarı kürsüsüne taşıyacak olan festivalde, Ömer Seyfettin ve Mustafa Kutlu için özel oturumlar düzenlenecek.

Festivalle dair sorularımızı cevaplayan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, yola çıkış maksatlarını şöyle anlatıyor: Özgün çalışmaların azalması sebebiyle ‘Daha farklı ve faydalı neler yapabiliriz’ diye düşündük. Bu gayeden yola çıkarak yeni projeler üretip şehrimize armağan etmek istedik. İstanbul Öykü Festivali de bunlardan biri. Şehrin kadim öyküsünü şehirde yaşayanlarla paylaşmak, kendi gündemini belirleyen aziz İstanbul’da gündemi edebiyata çevirmek için bu güzide festivali hayata geçirdik.

EDEBİYATÇILARIN VAZGEÇİLMEZ ŞEHRİ

Edebiyatın bütün türlerine misafir olmuş İstanbul’un sayısız öyküye girdiğini söyleyen Mahmut Bıyıklı “Usta öykücülerin eserlerine baktığımızda bizi hemen İstanbul’un silüeti selamlar. İstanbul edebiyatın vazgeçilmezidir. Bu sadece dünün yazarları için değil bugünün eli kalem tutanları için de geçerlidir. Şehirlerin hafızaları daima kendisini yazanlardan daha derindir. Şehirler, kendilerine karakter olmuş esmaları asla unutmazlar. Kalem ehlinin ise hatırlamak için şehirlere ihtiyacı vardır. Şehir, öznesi insan olan mekândır” diye konuşuyor. “Festivalin en belirgin teması İstanbul olacak” diyen Mahmut Bıyıklı “Sadece kartpostallarda güzelliğini seyredip iç geçirdiğimiz değil, bütün karmaşasına rağmen bugünün İstanbul’u ile yüklerinden ve dertlerinden arınmış yarının İstanbul’u işlenecek. Yazarlar dünyalarında hep ideal bir şehir inşa ederler. Biraz da bu idealin peşine düşeceğiz” İfadelerini kullanıyor.