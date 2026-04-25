ZİYNETİ KOCABIYIK - Bebeklik ve çocukluk çağındaki aşılamanın öneminin yanı sıra bağışıklığın hayat boyu korunması gerektiğini ve yetişkinler dâhil her yaşta aşılamanın kritik rol oynadığını belirten KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Selçuk Özger, "Araştırmalar, bağışıklamanın 50 yılda yaklaşık 150 milyon hayat kurtardığını gösteriyor" dedi.

Türkiye'de 55 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 72,6'sının kronik hastalıklarla yaşadığını aktaran Doç. Dr. Özger, "Her yıl yaklaşık bir milyar kişiyi etkileyen mevsimsel grip (influenza), özellikle kronik hastalıklara sahip olan 65 yaş üzeri bireylerde daha ağır seyrederek, mevcut sağlık problemlerinin kötüleşmesine de yol açabiliyor. Bu yüzden çocukluk çağı aşılarına özel önem verilmesinin yanında ileri yaşta grip, zona, RSV ve zatürre aşılarının da yaptırılmasına önem vermek gerekir" açıklamasını yaptı.

