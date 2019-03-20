Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Son yılların en başarılı müzik birlikteliği” olarak gösterilen Arcángel ve Estruna, 25 Mart’ta İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) sahne alacak. Arcángel ve Bulgar korosu, Latin Grammy ödüllü albümleri Al Este del Cante’den parçalar sunacak. Avrupa’nın iki zıt ucundaki kültürlerinin kesiştiği albüm, son yılların en çarpıcı füzyon müziklerini barındırıyor. Lonser dinleyiciye şiirin ilham verici havasının da olduğu bir yolculuk vadediyor. Konserde ayrıca Galaxia Rosada, Dumbata, Baladilla de los tres ríos ve La Leyenda del Tiempo’nun da içinde bulunduğu albümden eserler de seslendirilecek.