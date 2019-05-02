Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen Türkçe yarışmasında “Sen olsan bari”, “Keskin bıçak”, “Sigaramın dumanı” gibi şarkılar seslendirildi. Tıp öğrencisi Elera Kabilcankızı “Keskin bıçak” adlı şarkısıyla birinciliği elde etti. Yarışmanın hedefi, Türk dili konuşan halklar arasında ortak Türk dilini, kültürünü, sanatını, geleneklerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. BİŞKEK
Kırgızistan’da Türkçe yarışması
02.05.2019 - 06:18 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırgızistan’ın başşehri Bişkek’te Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezinde yarışma yapıldı.
Etiketler : Kırgızistan,
621555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/621555.aspx
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