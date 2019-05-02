Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen Türkçe yarışmasında “Sen olsan bari”, “Keskin bıçak”, “Sigaramın dumanı” gibi şarkılar seslendirildi. Tıp öğrencisi Elera Kabilcankızı “Keskin bıçak” adlı şarkısıyla birinciliği elde etti. Yarışmanın hedefi, Türk dili konuşan halklar arasında ortak Türk dilini, kültürünü, sanatını, geleneklerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. BİŞKEK