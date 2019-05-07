Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+ öncülüğünde düzenlenen Sıra Dışı Sinema etkinliği, dünyanın ilgi ile takip ettiği filmleri İstanbul’un etkileyici tarihi mekanlarında sinemaseverlerle buluşturdu. Yapılan bilgilendirmede; platform ile Sıra Dışı Sinema’da, toplamda 666 adaylığı ve 187 ödülü bulunan 6 önemli filmin gösterimi yapıldı. 1600'lü yıllardan kalma Zülfaris Sinagogu 1985’te kapanmasının ardından kapılarını ilk kez TV+ Sıra Dışı Sinema projesi ile biletli bir etkinlik için açtığı kaydedildi.

Ayrıca Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi de gösterimlere ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca Muhteşem Showman (The Greatest Showman), Sarayın Gözdesi (The Favourite), Suyun Sesi (Shape of Water), Soğuk Savaş (Cold War) ve Herkes Biliyor (Everybody Knows) filmleri perdeye yansıdı. Etkinliğin kapanışı, 3 Mayıs Cuma günü Kırım Kilisesi’nde Hitchcock / Truffaut gösterimi ile yapıldı. Sesli betimleme teknolojisi sunan ve tüm operatör aboneleri için ücretsiz sunulan Hayal Ortağım uygulaması ile etkinlik kapsamında gösterilen Cold War, Everybody Knows ve Hitchcock / Truffaut filmleri görme engellilerle de buluştuğu kaydedildi.

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, "TV+, dijital platformun da dışına çıkarak pek çok etkinliklerde ve farklı kulvarlarda Türk ve dünya sinemasını sahipleniyor. TV+ ile Sıra Dışı Sinema kapsamında 400 yılı aşkın tarihi olan büyüleyici mekanlarda bir ilk gerçekleştirerek, etkinliğimize katılanlara unutulmaz bir deneyim yaşattık. Turkcell olarak erişilebilir çözümlerle engelleri kaldırmaya yönelik vizyonumuz doğrultusunda; Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelli bireylerin de bu atmosferde film keyfi yaşamalarına fırsat sunduk. Etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek" dedi.