Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Devlet Tiyatrolarının sanatsal faaliyetlerden yazın da faydalanılmasını sağlayan ‘Nöbetçi Tiyatro’ programı çerçevesinde bu hafta Ankara’da ‘Kaşıkçılar’ oyunu sahneleniyor. Projenin üçüncü haftasında İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği oyun dün Küçük Tiyatro Sahnesinde perdelerini açtı. Müsahipzade Celâl’in yazdığı ve Metin Oyman’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa’nın konağında cariye olan Nurhayat’ın aşkını mevzu ediniyor.

ESKİ İSTANBUL CANLANIYOR

Oyunda, eski İstanbul hayatına eğlenceli bir pencereden bakılarak Karagöz ve ortaoyunu gibi geleneksel sanatlar, ustalığa yükselmek için düzenlenen peştamal kuşanma töreni ve eski İstanbul hayatının kaybolmaya yüz tutan birçok değerleri müzikli, danslı ve eğlenceli bir anlatımla sunuluyor. Oyun, 15 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde seyredilebilecek.