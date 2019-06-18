Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Almanya'dan Çağlar Gündoğdu ve İsviçre'den Hüseyin Usta'nin üstlendiği ‘O Bir Star’ ses yarışması, Avrupa'da müzik adına yapılmış 'en iyi iyilik hareketi' ödülünü aldıktan sonra geçtiğimiz günlerde Etiler'de düzenlenen ‘Uluslararasi Şehir Ödülleri’ gecesinde de ödülle taçlandırıldı.

Şu ana kadar 25 müzik sevdalısı genci hayallerine kavuşturup klip ve single yapan yarışma, tüm dünyadan katılımcıların ilgisini çekerek 2. turda da 50 müzik yeteneklisi genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapıyor. Platform, 3.tur için 100 genci hayalleriyle buluşturmayı hedefliyor.